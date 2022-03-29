Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на*уй" вернулся домой из плена

Пограничник Роман Грибов получил награду от главы Черкасской ОВА

Роман Грибов получил награду за заслуги / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкассах вручили награду пограничнику с острова Змеиный, автору знаменитой фразы о российском военном корабле Роману Грибову, который вернулся из плена РФ.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он опубликовал видео с пограничником.

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"Имел честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость. От всего общества вручил Роману отличие "За заслуги перед Черкащиной", — написал Табурец.

Захват пограничников с острова Змеиный

24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, остров Змеиный в Черном море атаковали корабли оккупантов. Россияне потребовали от пограничников, которые там находились, сложить оружие и сдаться. Украинцы ответили фразой, которая стала известна на весь мир: "Русский военный корабль, иди на**!"

После отказа пограничников оккупанты ударили по острову ракетами и артиллерией. Поздно вечером 24 февраля остров был оккупирован. Сначала сообщалось, что все защитники острова погибли. Позднее выяснилось, что это не так.

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Спустя месяц после начала войны состоялся первый полноценный обмен военнопленными — так Грибов и другие военные со Змеиного вернулись в Украину.

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