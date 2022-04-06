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Антибиотики и кровоостанавливающее: украинский бизнес передал первую партию лекарств в Кривой Рог

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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6 апреля, 11:51
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Между криворожскими больницами разделят гуманитарный груз с медикаментами
Пациенты больниц Кривого Рога получили необходимые лекарства
Пациенты больниц Кривого Рога получили необходимые лекарства / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест и Фонд Рината Ахметова передали медикаменты для больниц в Кривом Роге, выполняющих функцию госпиталей.

Как передает "Сегодня", перечень необходимых лекарств формировали вместе с Криворожским городским управлением здравоохранения.

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На базе "Запорожстали" действует Центр гуманитарной миссии Метинвеста. Именно оттуда перевезли груз из 125 наименованиям лекарств и медицинскими инструментами. Координировал проект Ингулецкий ГОК. В наборы входят более 200 тысяч упаковок:

  • противовоспалительных;
  • обезболивающие;
  • кровоостанавливающих препаратов;
  • антибиотиков;
  • хирургических средств.

Обеспечивают самым необходимым

По словам гендиректора Ингулецкого ГОКа Александра Герасимчука, это только первая партия лекарств от компании – планируют помогать самым необходимым и дальше. От начала российского вторжения, криворожские предприятия Метинвеста волонтерят, собирают помощь для защитников и переселенцев.

"В сотрудничестве с городом мы предоставляем технику и материалы для укрепления рубежей Кривого Рога. Сегодня на нужды территориальной обороны и Вооруженных сил Украины мы передали почти 60 автомобилей, 15 тысяч литров горючего, тысячи тонн песка и отсева", – рассказал Герасимчук.

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Распределение лекарств

Центром координации работы по созданию резерва лекарств в Кривом Роге стало предприятие "Фармация". Туда передают гуманитарные грузы для распределения в больницы.

"За счет города сформирован стратегический запас продуктов и медикаментов. Уже начала заходить гуманитарка. Сегодня благодаря Метинвесту мы получаем большое количество лекарств. Это – антибиотики, обезболивающие, кровоостанавливающие, то, что сейчас необходимо", – отметил председатель Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что предприятия Метинвеста работают настолько, насколько это возможно в условиях войны. Строят новые логистические цепочки, поставляют продукцию и сырье, предоставляют работу свыше 20 тысячам работников. Передают лекарства в медучреждения Покровска, Мирнограда, Каменского, Авдеевки, Запорожья и других городов Украины.

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Раньше мы рассказывали, как из Румынии и Италии передали медикаменты и пищевые продукты в Запорожье. Узнайте, как снять приступ тревоги без лекарств по совету психолога.

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