4 тысячи наборов: жителям Луганской области привезли гуманитарку с продуктами

Украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, продолжает поступать гуманитарная помощь

На Донбасс доставили партию гуманитарной помощи / Фото: Фонд Рината Ахметова

Луганская область получила 4 тысяч продуктовых наборов в рамках гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. направил Фонд Рината Ахметова сегодня в Луганскую область.

Это первый транш гуманитарной помощи для жителей региона, где из-за войны возникла катастрофическая ситуация. Фонд планирует передать 20 000 наборов для Луганщины.

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В состав наборов входят продукты первой необходимости, а именно:

мука;

макароны;

сахар;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

В Луганскую область доставили большую партию гумпомощи от Фонда Рината Ахметова / Фото: Фонд Рината Ахметова

В Луганскую область доставили большую партию гумпомощи от Фонда Рината Ахметова / Фото: Фонд Рината Ахметова

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В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.

Ранее наборы Фонда выдали в Киеве, Киевской области, Чернигове, Донецкой области, Харькове и области. Кроме того, часть наборов была передана эвакуированным в Запорожье мариупольцам.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.

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Медикаменты для Доброполья

Государственные больницы Доброполья, что в Донецкой области, недавно получили более 9000 единиц высококачественных антибиотиков импортного производства. Фонда Рината Ахметова .

Медицинская гуманитарная помощь поступила в государственные больницы под контролем местного департамента Министерства здравоохранения Украины.