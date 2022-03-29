4 тысячи наборов: жителям Луганской области привезли гуманитарку с продуктами

Луганская область получила 4 тысяч продуктовых наборов в рамках гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. направил Фонд Рината Ахметова сегодня в Луганскую область.
Это первый транш гуманитарной помощи для жителей региона, где из-за войны возникла катастрофическая ситуация. Фонд планирует передать 20 000 наборов для Луганщины.
В состав наборов входят продукты первой необходимости, а именно:
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- мука;
- макароны;
- сахар;
- тушеное мясо;
- паштет;
- печенье.
В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.
Ранее наборы Фонда выдали в Киеве, Киевской области, Чернигове, Донецкой области, Харькове и области. Кроме того, часть наборов была передана эвакуированным в Запорожье мариупольцам.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.
Медикаменты для Доброполья
Государственные больницы Доброполья, что в Донецкой области, недавно получили более 9000 единиц высококачественных антибиотиков импортного производства. Фонда Рината Ахметова .
Медицинская гуманитарная помощь поступила в государственные больницы под контролем местного департамента Министерства здравоохранения Украины.