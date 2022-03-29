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4 тысячи наборов: жителям Луганской области привезли гуманитарку с продуктами

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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29 марта, 16:28
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Украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, продолжает поступать гуманитарная помощь
На Донбасс доставили партию гуманитарной помощи
На Донбасс доставили партию гуманитарной помощи / Фото: Фонд Рината Ахметова

Луганская область получила 4 тысяч продуктовых наборов в рамках гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. направил Фонд Рината Ахметова сегодня в Луганскую область.

Это первый транш гуманитарной помощи для жителей региона, где из-за войны возникла катастрофическая ситуация. Фонд планирует передать 20 000 наборов для Луганщины.

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В состав наборов входят продукты первой необходимости, а именно:

  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

В Луганскую область доставили большую партию гумпомощи от Фонда Рината Ахметова
В Луганскую область доставили большую партию гумпомощи от Фонда Рината Ахметова / Фото: Фонд Рината Ахметова

В Луганскую область доставили большую партию гумпомощи от Фонда Рината Ахметова
В Луганскую область доставили большую партию гумпомощи от Фонда Рината Ахметова / Фото: Фонд Рината Ахметова

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В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.

Ранее наборы Фонда выдали в Киеве, Киевской области, Чернигове, Донецкой области, Харькове и области. Кроме того, часть наборов была передана эвакуированным в Запорожье мариупольцам.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.

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Медикаменты для Доброполья

Государственные больницы Доброполья, что в Донецкой области, недавно получили более 9000 единиц высококачественных антибиотиков импортного производства. Фонда Рината Ахметова .

Медицинская гуманитарная помощь поступила в государственные больницы под контролем местного департамента Министерства здравоохранения Украины.

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