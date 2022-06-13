Жданов: в военной помощи Украине появилась "нехорошая тенденция"

Эксперт поделился ожиданиями от саммита министров обороны "Рамштайн-3"

Олег Жданов напомнил, что Германия запретила Испании передавать Украине танки "Леопард-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Страны "старой Европы", в первую очередь Германия, не хотят поставлять Украине танки.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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Эксперт прокомментировал намеченный на 15 июня саммит министров обороны "Рамштайн-3", где будет обсуждаться военная помощь Украине:

"Я думаю, нам нужно ожидать расширения географии "Рамштайна". И второе – очень бы хотелось получить расширение географии стран, которые нам предоставляют вооружения. Скорее всего, это тоже произойдет. Вопрос в объемах этого вооружения и в сроках поставки".

В то же время, Жданов выразил озабоченность относительно поставок вооружения со стороны Германии.

"Германия не просто сама в лице канцлера накладывает вето на любые поставки вооружений Украине, но и распространяет это вето на все страны, которые имеют немецкое вооружение. Помните желание Испании передать нам 40 танков "Леопард-2"? Так вот, Германия не просто запретила передавать эти танки Испании для Украины, но и заставила Испанию извиняться за то, что Испания посмела даже подумать о том, чтобы передать Украине танки", – подчеркнул он.

По словам Жданова, "опять всплывает в сети очень нехорошая тенденция о том, что страны старой Европы договорились не поставлять Украине танки".

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"Такая информация в европейских СМИ к сожалению начала опять появляться", – добавил он.

Жданов объяснил, почему Запад медлит с поставками оружия Украине

Военный эксперт Олег Жданов также заявил, что некоторые страны Запада не спешат поставлять Киеву дальнобойную артиллерию и системы реактивного залпового огня, поскольку боятся победы Украины в войне.

"На Западе, к сожалению, приходит осознание того, что они боятся мира, в котором Украина победит. Они его больше боятся, чем мира, где победит Путин. Они считают, что знают Путина и могут с ним договориться. А вот победившая Украина полностью меняет очень много факторов – начиная от системы безопасности на европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе", – отметил он.

Также Жданов высказал убеждение, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев будут требовать от украинского руководства пойти на переговоры с Кремлем и согласиться на территориальные уступки.