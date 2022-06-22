Жданов разоблачил фейк CNN о трех провальных сценариях на фронте Украины

Американский телеканал заподозрили в "заказухе"

Жданов верит в ВСУ / Коллаж "Сегодня"

В западной прессе сейчас обсуждаются несколько сценариев дальнейшего развития событий на фронте в восточной части Украины. Все они пессимистические, не дающие Киеву шансов на заключение мира на наших условиях. Однако эксперты считают, что сценарии надуманные и просто являются частью кампании России по лоббизму своих интересов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Украина 24".

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Мнение эксперта

Лучший сценарий, по версии западных СМИ, – продолжение жестоких артиллерийских и ракетных обстрелов позиций ВСУ российскими войсками, которые приведут к тому, что придется обозначить некую и очень горячую линию прекращения огня. Худший вариант – продвижение российских войск на многих других направлениях и попытка нового штурма Киева. Никаких надежд на контрнаступление, о котором так много говорят – мол это все иллюзии.

"Речь идет о статье, которая была опубликована в CNN. Там три сценария. Все три – пессимистические. Вот на такие вещи я бы не советовал вообще обращать внимание. Потому что, судя по тому, какие сценарии там изложены, что там нет оптимистического сценария для Украины. И судя по тому, что все три сценария напрямую противоречат политике Белого дома, то я однозначно могу сделать вывод, что это статья заказная и заказал ее кто-то из тех, кто лоббирует российские интересы в США. Поэтому там и собственно выбор только из худших сценариев. Это – лоббизм чистой воды", – считает Жданов.

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