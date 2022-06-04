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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Жданов рассказал об угрозе наступления Беларуси с нового направления

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 17:50
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Военный эксперт рассказал о возможных проблемах белорусской армии
Олег Жданов отметил, что Владимир Путин может "дожать" Александра Лукашенко.
Олег Жданов отметил, что Владимир Путин может "дожать" Александра Лукашенко. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина знает, что Беларусь может выставить 20-25 тысяч своих войск, и наблюдает за белорусской армией, в частности, на волынском направлении, где она расположена.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в колонке НВ.

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Детали

"Мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может "дожать" Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории", – отметил он.

По его словам, украинское командование вполне понимает, откуда потенциально может идти армия Беларуси. При этом для последней могут возникнуть некоторые проблемы:

"Особенности местности таковы, что там не развернешься и не пойдешь широким фронтом. Там болота и леса, и это сильно сужает возможности наступающей стороны. Кстати, это может быть еще одним сдерживающим фактором для белорусской армии – они будут ограничены в маневре, и мы можем повторить то же, что делали с российской армией в первую неделю войны в Черниговской и Сумской области. Тогда мы крошили их в походных колоннах, когда они входили на территорию Украины. Особенности местности могут создать такие же условия и сыграть такую же злую шутку с белорусской армией".

Также Олег Жданов заявил, что на кону – пребывание самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко у власти. По его мнению, если президент России Владимир Путин найдет способ запугать Лукашенко тем, что буквально завтра "отстранит его от власти, если тот не пойдет войной на Украину", то при таких условиях Лукашенко может отдать приказ (о наступлении – ред.).

"В остальных случаях Лукашенко будет петлять до последнего, потому что понимает: если даже отдаст приказ на наступление – это может повлечь за собой также социальный взрыв внутри самой страны. И несмотря на то, что армия сейчас не совсем пользуется поддержкой населения, но она и население могут объединиться. Потому что социология показывает, что и население, и армия в большинстве своем против участия Беларуси в войне в Украине", – объяснил Жданов.

Напомним, 3 июня Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гуттеришем, предложив "помочь" с вывозом зерна с территории Украины. В то же время Лукашенко не забыл о выгоде и для себя.

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