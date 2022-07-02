Жданов раскрыл секреты двойной стратегии Лукашенко

Жданов рассказал стратегию Беларуси в войне с Украиной

Раскрыт секрет Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

С Лукашенко все ситуация сложная: он проводит подготовки вооруженных сил, при этом говорит, что не имеет никакого отношения к войне, которую развязала Россия. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Украина 24".

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Он делает вещи, которые делать не собирается : отдает технику РФ. Мобилизованных и военнообязанных он не мобилизует .

Что сказал Жданов

"Лукашенко отдает технику и боеприпасы РФ. Людей просто заставили отметится в этих военкоматах. Мы видим ротацию наших войск вдоль нашей границы, то минируют, то что разминируют местность. Путин его толкает на это с самоубийство, пока он не отдаст приказ" – отметил он.

Ситуация с Беларусью и военными