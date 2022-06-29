Жданов оценил заявление президента о сроках окончания войны (видео)

По словам военного эксперта, все упирается в поставки вооружения

Олег Жданов прокомментировал ситуацию с окончанием войны в Украине. Коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что сроки окончания войны сдвигаются к осени. По его данным, все упирается в поставки вооружения от союзников.

Об этом Жданов заявил в интервью ведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

Подробности

"Все упирается в поставки, если поставки вооружения были бы начаты в мае месяце, как мы это и ожидали, то сегодня мы могли вести разговор о контрнаступательных операциях. Пока что все плавно сдвигается ближе к осени, это абсолютно реальные цифры", – сказал Жданов.

Запад обещает увеличить поставки оружия Украине

В Брюсселе 15 июня состоялось новое заседание формата "Рамштайн" – контактной группы по вопросам обороны Украины из представителей оборонных ведомств более 50 государств. Генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи Украине:

97 тысяч противотанковых систем;

237 бронированных автомобилей;

60 средств ПВО;

250 артиллерийских систем. Еще 398 собираются добавить;

более 100 тысяч боеприпасов небольшого калибра.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оружие, переданное Западом украинской армии, поможет вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.

Напомним, глава государства Владимир ​Зеленский рассказал американцам, как закончится война.