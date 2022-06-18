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Жданов объяснил, зачем Россия запустила бронепоезда возле Мелитополя

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 июня, 18:30
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Военный эксперт объяснил, в каких случаях боевая машина может быть эффективной
Олег Жданов объяснил, для чего оккупанты используют бронепоезда.
Олег Жданов объяснил, для чего оккупанты используют бронепоезда. / Фото: Коллаж: Сегодня

Cегодня есть разведданные, что в район Мелитополя прибыл российский рабочий поезд с рельсами и шпалами, чтобы позже там могли ездить бронепоезда.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире "Фейгин LIVE".

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Ведение войны

Он отметил, что для дистанционного воздействия бронепоезд – это очень хорошая и контрастная мишень, поскольку является большим куском металла, обшитым даже платформой.

"Но для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и охраны железнодорожного полотна это очень эффективное средство. Его (бронепоезд – ред.) взорвать можно, если ДРГ знает расписание движения этих бронепоездов. А если он доходит до какой-то стрелки или дистанционной отметки, то дает обратный ход и возвращается", – рассказал Жданов.

Кроме этого, эксперт заявил, что на бронепоезде могут быть установлены средства связи и разведки:

"Почему из бронепоезда не запускать беспилотники впереди и сзади? Чтобы он мог маневрировать. Это совмещение древних и современных способов ведения войны. К сожалению, Россия применяет любые".

Зачем России бронепоезда?

По словам Олега Жданова, оккупанты собираются укладывать ветку от Мелитополя до Чонгара параллельно основной магистрали – для того, чтобы курсировали бронепоезда. Последние предназначены для охраны, поскольку это основная артерия снабжения группировки войск – начиная от Запорожья и заканчивая Херсоном и побережьем Азовского моря.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. В результате взрыва было повреждено ж/д полотно и техника. Также Олег Жданов рассказал, что нового придумал президент России Владимир Путин для захвата Луганской области.

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