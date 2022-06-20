Жданов назвал три варианта освобождения Херсона

Украинские защитники активно двигаются на Херсонском направлении

Военный эксперт Олег Жданов (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

ВСУ приближаются все ближе к Херсону, но чтобы освободить город, нужно переправиться через реку Днепр. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как это можно сделать. По его словам, существует три известных способа.

Об этом сообщают "Сегодня".

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И так, известные варианты:

Переправа через Антоновский мост, который находится выше по течению от города. Но есть риск, что российские оккупанты его подорвут.

Понтонная переправа. Проблематика заключается в том, что ширина Днепра — 1,7 км, плюс существует сильное течение, поэтому военные не будут ее сооружать. А вот плавсредства — это уже другое дело и они найдутся в украинской армии.

Вполне возможно, что Генштаб примет решение вклиниваться и прорываться в Новую Каховку. Там находится Каховская ГЭС. Оккупанты не будут ее повреждать, потому что она держит уровень воды в Днепре и обеспечивает работу Северо-Крымского канала. Этот вариант наиболее вероятен.

Эксперт отмечает, что по дамбе можно спокойно перейти через Днепр в Новой Каховке и развивать наступление от Мелитополя в направлении Херсона. И заходить с двух сторон.

Ранее мы сообщали, что аналитик из США рассказал о наступлении ВСУ на Херсон.

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Также напомним, Россия может попытаться подставить защитников Украины в битве за Херсон.