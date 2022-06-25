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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Жданов назвал два важных условия для контрнаступления ВСУ на Юге

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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25 июня, 12:13
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Только в этом случае массированные обстрелы Николаева прекратятся
Жданов объяснил, что нужно достичь ВСУ во время контрнаступления.
Жданов объяснил, что нужно достичь ВСУ во время контрнаступления. / Фото: Коллаж: Сегодня

Обстрелы Николаева прекратятся в случае, если украинские военные проведут успешное контрнаступление. Во первых, они должны постараться отодвинуть артиллерию РФ. Во вторых, нужно развернуть комплексы "Гарпун", чтобы атаковать ракетный дивизион "Бастион", расположенный в Крыму.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Украина 24".

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Он отметил, что в Николаеве ситуация осложнена.

"Тем более, что к реактивной артиллерии, которая достает до города с Херсонской области, еще периодически добавляется противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" с ракетами "Оникс". Я бы рекомендовал, если есть возможность, из города мирным гражданам выезжать", – сказал Жданов.

По его словам, изменение ситуации в городе будет зависеть от того, как у украинских военных получится развитие контрнаступательных действий.

"Чтобы постараться отодвинуть артиллерию РФ, чтобы она не доставала. Это первый момент. А второй момент, я думаю, что надо разворачивать и наш комплекс "Гарпун" для того, чтобы работать по тому же ракетному дивизиону "Бастион", который стоит в северо-западной части Крыма. Огневым воздействием давить этот дивизион, чтобы он не имел возможности обстреливать Николаев и Одессу", – объяснил Жданов.

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Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины продвигаются в Херсонской области, несмотря на мощную оборону россиян. В ответ оккупанты беспощадно бьют по южным областям.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские военные уже израсходовали значительные силы на обустройство второго и третьего рубежей обороны на временно оккупированных территориях области, но вынуждены пользоваться запасными, поскольку даже с них ВСУ вытесняют врага.

Как пояснила руководитель пресс-центра ОК "Юг", враг артиллерией и ракетами обстреливает территории, только что освобожденные ВСУ или те, которые не были под оккупацией. Так захватчики пытаются психологически давить на украинцев.

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"Они хотят доказать, что никуда не убежали, а у них длинные руки и могут достать тех, кто еще не видел их своими глазами", – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что именно поэтому сейчас не объявляют, какие населенные пункты уже удалось освободить ВСУ. В то же время Гуменюк подчеркнула, что армия продвигается, а люди на освобожденных территориях радушно встречают украинских военных.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что появилась официальная информация о том, что в течение последних двух с половиной недель от линии фронта до линии Запорожья в сторону Мелитополя ВСУ продвинулись более чем на 10 км.

Также сообщалось, что глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия недавно заявил, что, вероятнее всего, в августе Киев может возобновить переговоры с Кремлем после контрнаступлений Вооруженных сил Украины.

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