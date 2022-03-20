Зеленский продлил военное положение в Украине: новые даты

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта на 30 суток.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
"Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 года сроком на 30 суток", – говорится в сообщении.
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