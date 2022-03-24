Зеленский назвал временно захваченные оккупантами территории Украины

Украинцы продолжают сдерживать агрессию России и сопротивляются врагам

Президент Владимир Зеленский рассказал об оккупации территорий / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные заняли некоторые украинские территории, оккупировали населенные пункты и захватили Запорожскую и Чернобыльскую АЭС, чтобы шантажировать мир, но все это им не принадлежит, потому что украинцы сопротивляются.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

Реклама

"Очень важно быть максимально четкими в формулировках и понимании ситуации. В руках России нет ничего украинского. Да, они захватили некоторые территории, оккупировали наши украинские населенные пункты. Как настоящие ядерные террористы захватили Запорожскую и Чернобыльскую АЭС, чтобы шантажировать мир, но все это им не принадлежит, потому что украинцы сопротивляются", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас армия, простые украинцы, власть в Киеве и других местах сплотились и сопротивляются, сдерживая агрессию России.

"Они разрушают нашу инфраструктуру, наши дома, школы, больницы, садики, они создают блокаду, не пропуская гуманитарные грузы, они держат людей в бесчеловечных условиях – без света, воды, пищи и лекарств, а люди все равно выходят на протесты в оккупированных городах. Люди под пулями срывают российские флаги и противостоят оккупации. Это происходит на нашем востоке и юге, под Киевом – Мелитополь, Мариуполь, Херсон, Волноваха, Попасная, Ирпень, Макаров, Буча, Чернигов…" – добавил президент Украины.

Зеленский верит, что весь цивилизованный мир объединится с украинцами и все вместе мы остановим войну. Он подчеркивает: война идет не в Украине, а в Европе.

"Я часто говорю это всем мировым лидерам: Украина сейчас – это форпост этой войны, сдерживающий агрессора. Но Путин не остановится на этом и пойдет дальше, это надо понимать всем европейцам, всем лидерам Европы и мира", – сказал Зеленский.

По его словам, безнаказанность в преступной деятельности рождает иллюзию, что кто-то может изменить мировой порядок.

Реклама

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы

Читатели американского издания POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Об этом говорится на сайте POLITICO.

Опрос был запущен в начале марта.

Участники опроса отметили, что Зеленский стремится к миру, демократии и порядочности, поскольку Украина пытается противостоять вторжению российских войск.

Один из участников опроса сказал, что украинский президент – "маяк надежды".

Кроме того, американское издание назвало мощным выступление Зеленского перед Конгрессом США, парламентом Великобритании и немецким Бундестагом.

Читайте также: