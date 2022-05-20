Защитники Украины победили оккупантов в ракетной "дуэли" (видео)

Украинские операторы противотанкового ракетного комплекса ракетой уничтожили вражеских "птуристов".

Видео обнародовало в Facebook командование сил специальных операций ВСУ.

"В дуэли "птуристов" победили операторы ССО Украины. На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела метко поразили вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом", – говорится в сообщении.