Защищал Украину с 2014 года: история погибшего Героя Дмитрия Васильева

Офицер-ракетчик с первых часов полномасштабного вторжения РФ приступил к выполнению боевых задач

Подполковник Дмитрий Васильев был удостоен множества наград / Фото: Коллаж: Сегодня

Подполковник-ракетчик Дмитрий Васильев погиб, защищая свою землю от российского вторжения. Васильев был командиром второго дивизиона 19-й ракетной бригады "Святая Варвара". Погиб в Запорожской области, посмертно награжден званием Героя Украины.

Дмитрию Васильеву было 44 года. Он родился в Первомайске Николаевской области. Учился на артиллериста-ракетчика, после выпуска по распределению попал в 19-ю ракетную бригаду в Хмельницкий. Военный сначала хотел перевестись ближе к родному дому, но в конце концов остался в городе, сообщает Vsim.ua.

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Васильев еще в 2014 году одним из первых офицеров-ракетчиков просился в район АТО, где тогда было горячее всего. Так же с первых дней полномасштабного вторжения российских войск, а именно от 24 февраля, он со своим подразделением совершил марш в определенный район и уже через несколько часов приступил к выполнению боевых задач, пишет АрмияInform.

Погиб подполковник в Запорожской области. Вместе с собратьями он попал под обстрел 18 марта и получил тяжелые ранения, на следующий день скончался.

В Первомайске у Дмитрия Васильева остались родители, в Хмельницком – жена и двое детей.

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Дмитрия Васильева не раз награждали орденами и медалями. Еще при жизни получил орден Богдана Хмельницкого III степени, а уже посмертно – II степени.

13 апреля он получил звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) – "за личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Именем Васильева названа одна из улиц в Хмельницком.

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В боях под Северодонецком погиб герой Михаил Завирюхин

В боях под Северодонецком погиб Михаил Завирюхин. Он житель Броварской громады Киевской области. Его отец Игорь Завирюхин в январе 2015 года отдал свою жизнь, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства в зоне АТО. Именем героя-разведчика названа улица в Броварах. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Достойный сын своего отца, продолжатель военных традиций – Михаил с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины пошел в ряды ВСУ – защищать свою землю, свое государство, свою семью", – отметил городской голова.

15 июня во время артиллерийских обстрелов Михаил получил смертельное ранение. Без мужа осталась жена, без отца – маленький сын.

"Искренние соболезнования семье героя… Вечная и светлая память Михаилу Завирюхину… Герои не умирают! Они навсегда рядом с нами…" – подчеркнул Сапожко.

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