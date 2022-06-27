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Защищал Киевскую область от оккупантов. История погибшего Героя Украины Андрея Норова

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 23:38
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Защитник нашей страны погиб 13 марта
Андрей Норов умер за Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"
Андрей Норов умер за Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Андрей Норов — обычный украинец, который защищал свою страну от российских оккупантов. Однако, к сожалению, на войне без потерь не бывает. Мужчину убили захватчики РФ, когда он оборонял Киевскую область.

Об этом пишет "Армия Inform".

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История Андрея Норова

Мужчина родился 6 июня 1977 года в городе Кировограде (ныне — Кропивницкий), где окончил местную среднюю школу № 1. Отслужил срочную военную службу в советской армии. Затем получил экономическое образование, в 2002-м переехал в Киев, работал и воспитывал детей.

Он всегда был патриотом Украины — принимал активное участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2016 году Андрей Норов добровольцем пошел на военную службу по контракту в ряды ВСУ, сознательно избрав местом службы 72-ю отдельную механизированную бригаду.

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Вернувшись к службе в звании сержанта, мужчина неоднократно участвовал в АТО/ООС, окончил краткосрочные офицерские курсы. В январе 2019 года, когда его подразделения бригады вернулись по ротации в пункт постоянной дислокации, торжественно встречала вся Белая Церковь, и даже лично пятый президент Украины Петр Порошенко. Среди лучших воинов, которые в тот день получили награды из рук верховного главнокомандующего, был и младший лейтенант Норов, удостоен медали "За военную службу Украине". 18 марта 2020 года Андрей Норов стал кавалером ордена "За мужество" III степени.

Все последующие звания офицер с позывным "Космос" получал досрочно, уже после начала российской агрессии против Украины, 5 марта этого года заместителю командира батальона по боевой подготовке Андрей Нрава было присвоено очередное воинское звание "капитан". 13 марта он погиб, защищая Киевскую область.

"Под его руководством в первый день рашистской агрессии было уничтожено несколько вражеских вертолетов, а затем возглавляемые им сводные силы лишили врага боевой машины пехоты БМП-2 и трех грузовиков с имуществом и боеприпасами, а также склада боеприпасов, что, официальным языком, "существенно подорвало боеспособность противника". Далее подразделение капитана Норова с боем освободило маленький украинский город, но враг ударил "Градами" и многих воинов было ранено. 13 марта рашисти подло обстреляли колонну, которая эвакуировала раненых, среди которых был и Андрей Алексеевич", — говорится в сообщении.

Мужчина был похоронен на Ровенском кладбище родного Кропивницкого. У него осталась мать, брат, жена, 15-летняя дочь и 23-летний сын (также офицер ВСУ).

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"Мы потеряли одного из лучших людей. Андрей Алексеевич Норов, "замкомбата из боя" — тот, чьи минометы били по врагу еще до 24 февраля 2022 года, тот, кто с первых дней войны уничтожал уродов сотнями, потому что "надо работать". Алексеевич, "Космос" — это путь от сержанта до капитана, и нет такого места на любых позициях батальона, где бы он не был. Он всегда был с солдатами — Алексеевич, я знаю, что вы погибли как герой на своем месте, командуя подразделением. Вечная слава и вечная память. Спасибо вам за все...", — отметил боевой побратим Андрей Норова.

В боях под Северодонецком погиб Герой Михаил Завирюхин

В боях под Северодонецком погиб Михаил Завирюхин. Он житель Броварской громады Киевской области. Его отец Игорь Завирюхин в январе 2015 года отдал свою жизнь, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства в зоне АТО. Именем героя-разведчика названа улица в Броварах. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Достойный сын своего отца, продолжатель военных традиций – Михаил с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины, пошел в ряды ВСУ – защищать свою землю, свое государство, свою семью", – отметил городской голова.

15 июня во время артиллерийских обстрелов Михаил получил смертельное ранение. Без мужа осталась жена, без отца – маленький сын.

"Искренние соболезнования семье Героя… Вечная и светлая память Михаилу Завирюхину… Герои не умирают! Они навсегда рядом с нами…" – подчеркнул Сапожко.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал историю Героя Украины Виктора Головко. Также мы писали историю военного-полярника Андрея Зотова.

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