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Западная артиллерия изменит ход войны в Украине. Что пишут иностранные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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20 июня, 11:57
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Современные артиллерийские системы, которые Запад отправляют в Украину, могут изменить ситуацию на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"
Современные артиллерийские системы, которые Запад отправляют в Украину, могут изменить ситуацию на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают подготовку Украины к получению статуса кандидата в члены ЕС, боевые действия на Донбассе и проблемы российских олигархов.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Украина готовится к "исторической" неделе

Американская газета The Washington Post пишет, что Украина готовится к "исторической" неделе, ожидая решения ЕС о статусе кандидата.

"Я думаю, что всем очевидно, что с 1991 года для Украины было мало таких судьбоносных решений, которых мы ожидаем сейчас", – сказал Зеленский в воскресном вечернем обращении.

Украина усиливает удары по подконтрольным России территориям

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Украина усиливает удары по подконтрольным России территориям. Донецк подвергается сильнейшему артиллерийскому обстрелу с момента начала боевых действий в 2014 году. Украинская ракетная атака на склад боеприпасов, вероятно, подорвет усилия России в атаках на Северодонецк.

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США передумали продавать Украине новые ударные беспилотники

Международное агентство новостей Reuters информирует, что план администрации Байдена продать Украине четыре больших беспилотника, был приостановлен из-за опасений, что это оборудование для наблюдения может попасть в руки врага. Техническое возражение против продаж было выдвинуто во время более глубокой проверки Управлением безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено защитить высокоценную технологию от рук врага.

Западная артиллерия может изменить ход войны в Украине

Британский журнал The Economist пишет, что современные артиллерийские системы, которые Запад отправляет в Украину, могут изменить ход войны. Сколько огневых средств такого рода было отправлено в Украину, не сообщается. Но украинцы утверждают, что этого недостаточно.

Российские миллиардеры лишились доступа к своим активам из-за санкций

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что объем замороженных активов российских олигархов в ЕС почти удвоился с апреля. Яхты, недвижимость или картины: российские миллиардеры лишились доступа к своим активам в больших размерах.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что из России пытаются сбежать тысячи долларовых миллионеров.

Также мы информировали, что Британия собрала спецотряд K-Cell для охоты на деньги русских олигархов.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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