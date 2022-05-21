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Закончилась история с передачей истребителей Украине – что дали ВСУ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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21 мая, 23:44
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СМИ пишут, что боевые машины наши пилоты не получили
СМИ пишут, что Польша дала все, что могла / Коллаж "Сегодня"
СМИ пишут, что Польша дала все, что могла / Коллаж "Сегодня"

Один из главных наших союзников Польша передала Украине все свои запчасти и боекомплекты к истребителям советского образца. Это помогло серьезно восстановить военный авиапарк ВСУ, пострадавший в 2014 году во время выхода украинских военных с оккупированного Крыма без военной техники. Однако самих истребителей мы так и не получили.

Об этом сообщило польское издания Onet.

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Что известно

"Вместо истребителей МиГ-29 Польша предоставила Украине огромный запас запчастей и вооружения для этих машин. Благодаря этим поставкам Воздушные силы Украины могут на постоянной основе восстанавливать боеспособность своих самолетов. Пока же, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов. Она просит не только МиГ-29, но и американские F-16 или шведские Gripen", – сообщает издание.

Что ждали

  • На самом деле Киев ожидал поставки самих истребителей. 30 апреля американская газета The New York Times писала, что фактически достигнута договоренность между Словакией и Польшей о взаимном прикрытии неба с тем, чтобы можно было передать Украине боевые самолеты МиГ-29, находящиеся на вооружении словацкой армии.
  • С начала марта на Западе шли разговоры о том, чтобы пополнить авиапарк Украины истребителями желательного советского производства, на которых умеют летать наши пилоты. Как известно, большую часть украинского авиаполка армия Украины оставила в оккупированном Крыму в 2014 году.
  • США и Польша работают над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине. По этому вопросу консультируются с другими союзниками.
  • Еще 16 марта словацкое правительство дало предварительное согласие на передачу Украине систем противовоздушной обороны С-300. Они позволят усилить защиту от авиаударов российских оккупантов.

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