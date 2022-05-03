Захватить Кишинев и отрезать Одессу: сможет ли РФ напасть на Молдову и открыть второй фронт в Украине

Существует ряд индикаторов, указывающих на вероятное вторжение в Молдову в ближайшее время

Россия может захватить Молдову, чтобы напасть на Одессу. Фото: коллаж "Сегодня"

В западных СМИ появились сообщения о том, что в Россия решила напасть на Молдову для открытия второго фронта против Украины. Сайт "Сегодня" выяснил, возможен ли захват армией РФ Кишинева и реальна ли угроза вторжения в нашу страну со стороны соседнего государства.

"Донбасский сценарий" в Молдове и угроза Одессе

В Кремле приняли решение о нападении на Молдову, что поможет оккупантам открыть оттуда второй фронт против Украины. Об этом сообщила британская газета The Times с ссылкой на источники среди украинских военных.

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По словам собеседников издания, существует "ряд индикаторов", указывающих на вероятное вторжение в страну уже "в ближайшем будущем".

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. Судьба Молдовы решающая. Если россиянам удастся взять контроль, мы в военном плане станем более легкой мишенью, а угроза для Украины будет экзистенциальной. Успешный захват Молдовы приведет к тому, что войска РФ могут войти в черноморский порт Одессы с запада", – заявил источник газеты.

По его мнению, Россия может запустить в Молдове "донбасский сценарий" и признать Приднестровье частью РФ. Собеседник The Times также добавил, что, по данным украинской разведки, наблюдается активность на главном аэродроме в Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья.

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"Это свидетельствует о том, что РФ готовится к воздушно-десантной операции с привлечением вертолетов и самолетов. Есть большая вероятность, что десантные войска будут доставлены из Крыма", – заявил он.

Как информирует издание, россияне могут создать повод для вторжения в Молдову, чтобы это совпало с парадом к 9 мая. Для этого также могут быть организованы беспорядки в Кишиневе.

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Захватить Молдову проще, чему Украину

О том, что Россия может атаковать Молдову к 9 мая рассказал и журналист Алексей Бурлаков телеведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе" для Youtube-канала "Украина 24".

По словам Бурлакова, россияне торгуются со своим диктатором за то, какую "победу" предъявить собственному народу, так как добиться поставленных военных целей у них не получается, так что возник вариант Молдовы.

"Были предложения для Путина до 9 мая захватить небольшую часть Украины, но вместе с Молдовой. Такие торги начинаются, мол, а давайте мы немного меньше захватим, но вместе с Молдовой – там проще", – сказал он.

По мнению эксперта, российским оккупантам необходимо "захватить хоть что-нибудь".

Что говорят украинские власти

Взрывы в непризнанной "республике" Приднестровья могут означать, что Российская Федерация хочет намекнуть Молдове, чтобы та ждала "гостей". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, именно Россия пытается "расшатать" ситуацию в непризнанной "республике".

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, мы должны работать как одна команда", – считает Подоляк.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона заявила, что Россия пытается захватить Украину и сделать ее плацдармом для вторжения на территорию других европейских страны, в том числе и Молдовы.

"По поводу Молдовы. По всей стратегии их войны понятно, что Украина не конечный пункт и не конечная цель, что они будут двигаться дальше и Украину готовят именно как плацдарм, чтобы отсюда двигаться дальше. Западный мир уже тоже это понял, и вы видите, что международная политика и международное отношение к ситуации в стране очень серьезно изменились", – отметила Маляр.

Анна Маляр рассказала о ситуации в армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ для того, чтобы втянуть в войну непризнанную молдавскую республику Приднестровья готовит фейковую газету.

"Оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираж газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Однако в ВСУ отметили, что узнали о запланированной провокации еще до ее совершения. Благодаря огласке провокация дискредитирована.

Главный редактор реально существующей газеты "Приднестровье" Александр Карасев уже заявил, что это – фейк.

ОК "Юг" также сообщило, что корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает ракетным ударом по всей территории Украины.

Что происходит в Приднестровье

В то же время непризнанная Приднестровская Молдавская республика усиливает свою армию. Как сообщило ГУ разведки Украины в своем Telegram-канале, в письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы".

"Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное обеспечение неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней", – передает разведка, добавив, что несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

По данным ГУР Украины, мобилизация в Приднестровье вызвана следующим рядом событий:

22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций "ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к "главе" Каменского района Владимиру Бычкову. От чиновника потребовали срочную информацию о наличии в городе "защищенного пункта управления гражданской обороны города".

секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций "ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к "главе" Каменского района Владимиру Бычкову. От чиновника потребовали срочную информацию о наличии в городе "защищенного пункта управления гражданской обороны города". 25 апреля в столице "ПМР" Тирасполе (36 км до границы с Украиной) было обстреляно из гранатометов здание, в котором располагалось местное "МГБ" и заодно подразделение ФСБ РФ. Рядом со штаб-квартирой спецслужб нашли использованные гранатометы РПГ-22 и РПГ-27.

в столице "ПМР" Тирасполе (36 км до границы с Украиной) было обстреляно из гранатометов здание, в котором располагалось местное "МГБ" и заодно подразделение ФСБ РФ. Рядом со штаб-квартирой спецслужб нашли использованные гранатометы РПГ-22 и РПГ-27. 26 апреля в "ПМР" взорвали вышки связи радиоцентра, который ретранслировал российское радио. Также прогремели взрывы и на военном аэродроме под Тирасполем.

в "ПМР" взорвали вышки связи радиоцентра, который ретранслировал российское радио. Также прогремели взрывы и на военном аэродроме под Тирасполем. 26 апреля власти непризнанной "ПМР" объявили "красный уровень" террористической угрозы, который будет действовать до 10 мая.

власти непризнанной "ПМР" объявили "красный уровень" террористической угрозы, который будет действовать до 10 мая. 26 апреля Россия привела в состояние полной боеготовности свою группировку в "ПМР".

Россия привела в состояние полной боеготовности свою группировку в "ПМР". 27 апреля из "ПМР" начали поступать сообщения о перестрелках в районе арсеналов, расположенных возле села Колбасна. Здесь находится один из крупнейших военных складов в Европе.

Что говорят в Молдове

26 апреля, президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности по ситуации в Приднестровском регионе.

"Это эскалация напряженности. В течение нескольких недель в регионе было несколько оповещений о бомбах в школах и медицинских учреждениях. Власти Республики Молдова следят за событиями, происходящими на подконтрольной тираспольскому режиму территории. Наш анализ показывает, что существует напряженность между различными силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Это делает Приднестровский регион более уязвимым и создает риски для Республики Молдова", – заявила после заседания Майя Санду.

Глава республики осудила "попытки втянуть Республику Молдова в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", хоть и не назвала прямо провокаторов.

В то же время Майя Санду заявила, что молдавская армия не может оказать сопротивление армии больших стран. Об этом она сообщила во время своего выступления к 30-летию создания Генштаба Национальной армии, передает местное агентство Newsmaker.

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", – заявила Санду.

Также Санду признала, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".

Она отметила, что при этом военные Молдовы, участвующие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ, пользуются репутацией профессионалов.

Украина укрепила границу с Молдовой

Тем временем Украина укрепила границу с Молдовой из-за возможного вторжения РФ. Также усилено противодействие возможному проникновению российских ДРГ. Об этом сообщилспикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Небо региона эффективно контролируют силы ПВО, что мешает противнику активизировать воздушную разведку", – рассказал он.

Является ли "ПМР" угрозой для Украины и нападет ли РФ на Молдову

Журналист Алексей Бурлаков предполагает, что Кремль лишь создает видимость угрозы нападения на Молдову, так как Россия на самом деле слабее, чем пытается себя показать. По словам журналиста, тактика Москвы до сих пор – ложь и попытка обмануть всех вокруг.

"У России не хватает сил для наступления. Это могут быть показательные действия – в Сети много видео о подтягивании каких-то странных резервов. Это значит одно – нас пытаются запутать", – сказал он.

Военный эксперт Якуб Войнаровский заявил "Сегодня", что Россия вряд ли сможет использовать "ПМР" для широкомасштабного вторжения на юг Украины.

"Для этого нужно иметь силы и ресурсы. На территории "ПМР" официальный контингент российских войск сильно ограничен. Теоретически можно привлечь порядка 30 000 резервистов, но всех их нужно одеть и подготовить. Это минимум – 2 недели. В Приднестровье также существует проблема с оружием. Старая военная техника, боеприпасы на складах хранятся 30 лет. Большинство вооружений и боеприпасов уже не предназначено для использования и даже опасно", – говорит "Сегодня" Войнаровский.

По его словам, если такой военный контингент выдвинется на штурм Одессы, он будет быстро уничтожен ВСУ.

Как отмечает эксперт, Молдова и Приднестровье, в частности, нужны России с целью отрезать Украину от моря и лишить ее доступа к портам, чтобы таким образом ограничить торговые возможности Украины.

"Украина – это один из крупнейших экспортеров зерна, а грузовые хабы через порты являются основными для экспорта зерна. Таким образом, отрезав Украину от моря, Путин лишает нас большой части валютных поступлений и получает дополнительный рычаг влияния на торговлю продовольствием", – объясняет Войнаровский.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может попробовать перебросить войска в Приднестровье, после чего оккупировать всю Молдову и захватить Кишинев, однако реализовать этот план Москве не удастся.

"Отправить свои войска в Приднестровье Россия может только через наше воздушное пространство или территорию, либо через Румынию. Украина явно не предоставит России такой возможности, а Румыния – является страной НАТО, с которой Россия боится прямого столкновения", – говорит "Сегодня" Жданов.

Эксперт не исключает, что Россия может попытаться организовать в Молдове теракт с большим количеством жертв, чтобы потребовать открытия воздушного коридора, якобы для гуманитарной помощи пострадавшим.

"Но и в таком случае никто Россию не пропустит в Молдову. Вероятность оккупации Россией Молдовы является крайне низкой", – подытожил Жданов.

Олег Жданов: "Вероятность оккупации Россией Молдовы является крайне низкой". Фото: скриншот

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Минобороны России заявляли, что вторая фаза войны в Украине предусматривает выход к границе Приднестровья.

Также мы информировали о том, как Россия пытается открыть второй фронт и отрезать Украину от морей.