Захватчики забили до смерти специалиста Запорожской АЭС

Мужчина умер в больнице не приходя в сознание

Оккупанты убивают гражданское население Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты до смерти забили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. Захватчики выбивали из работников станции "признания".

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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"29 июня оккупанты жестоко избили опытного и профессионального сотрудника АЭС за то, что он отказался участвовать в организованной рашистами провокации. Мрази под пытками выбивали из работников станции "признания" в том, что в бетонные чаши охлаждающих бассейнов станции они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды. Это стало бы поводом для осушения бассейнов и остановки помп, подающих воду на системы безопасности энергоблоков, что могло бы привести к крупнейшей ядерной катастрофе", — написал Геращенко в Telegram.

Как сообщил Геращенко, после отказа Андрея Гончарука нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, его жестоко избили. В состоянии комы Андрей был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался от полученных многочисленных травм.

В Энергодаре оккупанты придумали бизнес на крови

В Энергодаре оккупанты похищают и пытают людей. Их удерживают в неволе, чтобы потребовать выкуп. Людей пытают током, бьют, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Сейчас в плену российских военных находятся сотни мирных жителей Энергодара и близлежащих поселков. Стандартная цена за освобождение заключенного под любым предлогом человека — 50 тысяч гривен. Эти деньги вымогают с самих пленников или их родственников.

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Значительная часть пленных — это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции.

"Людей пытают током, бьют, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами. Требуют признаваться в "противоправной деятельности", в частности в участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих "сообщников". Рашистам действительно безразлично, какую позицию занимает заключенный человек, кем работает и вообще принимал ли участие в самообороне Энергодара. Это просто повод", — объяснил Орлов.

По его данным, если раньше в плен попадали только мужчины, то сейчас оккупанты задерживают и женщин.

Орлов также сообщил, что за последние две недели ситуация в оккупированном Энергодаре только усугубилась.

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"Ежедневно мы получаем два-три сообщения о новых случаях похищения людей", — добавил мэр оккупированного города.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине будут судить оккупанта за пытки жителей Ирпеня. Также мы писали, что оккупанты хвастаются убийствами и пытками украинцев