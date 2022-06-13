Захватчики украли из Мариуполя собаку и привезли ее Кадырову

Россияне вывозят в свою страну не только мирных украинцев, но и животных. Так, командующему чеченскими TikTok-войсками Рамзану Кадырову передали пса по кличке Адидас. Его оккупанты якобы "спасли" с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом пишут россСМИ.
"Спасенный" с территории завода "Азовсталь" пес Адидас передан Кадырову и получит новое имя.
"Мы назовем его Борз – волк", – решил командующий чеченскими TikTok-войсками.
Пса из Мариуполя вывез российский "волонтер" Юрий из Рязани. По его словам, животное находилось в катакомбах "Азовстали". И при "сдаче" хозяйка собаки сказала, что обязательно найдет его.
На что Кадыров с ухмылкой заявил: "Ну теперь то не трудно будет его искать".
Пес Адидас оказался в РФ
Топ-5 "сокровищ" российских мародеров: что оккупанты наворовали в Украине
Министерство обороны Украины обнародовало своеобразный топ-5 вещей, которые российские военные украли в Украине.
Пятое место в рейтинге занимает бойлер. В Мощуне один оккупант даже погиб с ним в обнимку.
Четвертое место - носки, которые буряты выносили из каждого дома в Катюжанке Киевской области.
На третьем месте – военная обувь, ведь ходить в "лаптях" не очень удобно.
Второе место – мраморный унитаз, который оккупанты унесли из усадьбы Попова, вместе с пилами и шуруповертом.
Преступный рейтинг возглавляет собачья будка, которую заметили на грузовике с буквой "Z".
"Армия убийц, насильников и мародеров ответит за каждое свое преступление!" – подытожили в Минобороны.