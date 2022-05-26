Оккупанты пригнали к Змеиному захваченный украинский катер, есть угрозы

Оккупанты могут использовать судно в своих враждебных целях

Оккупанты могут устраивать провокации/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты переместили на остров Змеиный один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины. Вероятно, судно под украинским флагом может использоваться для провокаций.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, был захвачен рашистами в Бердянске в начале вторжения. Вполне вероятно, что враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств Черноморского региона", — говорится в сообщении.

Оккупанты пригнали в Мелитополь раритетные танки Т-62

В Мелитополь Запорожской области российские оккупанты доставили устаревшие советские танки Т-62. Их сняли с консервации.

"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", — говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Танки Т-62 созданы на базе танка Т-55 и производились еще при СССР с 1962 по 1975 год. У Т-62 классическая компоновка, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, отделения управления – в лобовой, а боевого отделения – в средней части машины. Броневой корпус танка представляет собой коробчатую сварную конструкцию, собираемую из листов катаной броневой стали толщиной 16, 30, 45, 80 и 100 мм.

Экипаж Т-62 состоит из четырех человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего.

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