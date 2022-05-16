Захватчики бомбят ключевой город Луганщины в режиме нон-стоп

Десятки жителей погибли, многие получили ранения в результате обстрелов

Оккупанты не прекращают обстрелы Луганской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают обстрел Луганской области, пытаясь выйти на административные границы области. Усилились обстрелы Северодонецка. В результате погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

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По его словам, установить точное количество пострадавших пока невозможно из-за усиления обстрелов россиян.

"Рашисты без остановки стряпают по Северодонецку. По меньшей мере, погибли 10 человек. Проверить местность пока крайне сложно из-за новых обстрелов", – написал Гайдай.

Он также призвал тех людей, которые решили оставаться в городе постоянно находиться в укрытиях. Спасательные поиски продолжаются.

По словам Гайдая, Северодонецк выдержал очень сильные удары. Число поврежденных домов еще выясняется. Также спасатели ликвидировали пожар в здании состава местного научно-производственного объединения.

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Последствия обстрела Северодонецка. Фото: Сергей Гайдай

Оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс

Российские оккупанты после серии поражений были вынуждены отказаться от планов выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Пока они надеются захватить хотя бы Луганщину.

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"Аппетиты у них идут куда-то за горизонт, но весь мир уже четко понимает, что этот больной дедушка (Владимир Путин. – Ред.) останавливается там, где его останавливают. Все их аппетиты мы видели и понимали с начала полномасштабной агрессии – и вся Украина , и Киев через 4 дня, и Одесса, Николаев, Харьков. Потом они уменьшались", – подчеркнул Гайдай.

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