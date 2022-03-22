За прошедшие сутки оккупанты потеряли шесть беспилотников, самолет и несколько вертолетов

За прошедшие сутки российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины. ВСУ наносят удары по технике врага.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
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Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях.
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Авиацией Воздушных Сил осуществлены вылеты десятков самолетов с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники оккупантов.
Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины вчера были уничтожены четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет (уточняется).
ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета кафиров и двух беспилотников. В целом 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:
- 1 самолет;
- 2 вертолета;
- 6 БпЛА ОТР;
- крылатые ракеты.
ВСУ подбили танк оккупантов "Владимир"
В Запорожской области Вооруженные Силы Украины подбили танк российских оккупантов "Владимир".
"Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага!", — сообщили в ВСУ.