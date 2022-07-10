Ягун раскрыл план удара оккупантов из Беларуси: уже готовят технику

Генерал-майор СБУ в запасе оценил угрозу наземного вторжения

Ягун объяснил, готова ли Беларусь к вторжению в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В настоящее время у Беларуси нет достаточной наземной группировки для вторжения в Украину. В то же время белорусы подтянули к границам "Искандеры" и средства ПВО. К тому же Россия начала формировать под Гомелем закрытую военную базу.

Об этом рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун ведущему Владимиру Полуеву для YouTube-канала "Украина 24".

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По его словам, угроза вторжения из Беларуси остается на том же уровне, что и раньше.

"Все, что они там делают – овладевают дистанционным нападением на Украину, то есть ракеты. Они действительно подтянули на расстояние до 50 километров некоторые ракетные системы "Искандеры" и системы ПВО. Они пытаются поставить радиоэлектронные помехи для возможного взлета беспилотников на территории Беларуси", – рассказал Ягун.

По его словам, мониторить ситуацию в Беларуси помогает разведка как Украины, так и стран Запада. А также люди из Беларуси.

В то же время, Ягун уверяет, что накопления сил для наземной операции на территории Беларуси пока нет.

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"То есть нет той группировки, которая способна перейти границу. Но то, что они рассказывали, что какие-то летчики приехали на учебу из России и они сейчас начинают овладевать этим аэродромом, который критически был важен на направлении Чернигов-Киев, под Гомелем. Его фактически передали России. Я так понимаю, они там будут формировать свою закрытую базу. Это знаковый факт", – убежден генерал-майор СБУ в запасе.

Напомним, в последнюю неделю все чаще фиксируют движение русской военной техники на территории Беларуси. Стало известно, что Россия стягивает технику к границе из Черниговской области. Появились новые спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке возле Гомеля в Беларуси, на которых видно увеличение числа "С-400", танки и БМП.

После этого украинские пограничники сообщили, что минируют опасные участки границы с Беларусью.