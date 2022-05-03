"Мы остались один на один с оккупантами": мэр Приморска рассказал про плен и захват военными РФ города

В плену российские спецслужбы склоняли городского голову к сотрудничеству, но он отказался

Александр Кошелевич (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В конце марта военные РФ похитили Александра Кошелевича – мэра Приморска, что в Запорожской области. Чтобы его освободить, городской голова сдался оккупантам и больше суток провел в плену.

"Ґрати" опубликовали монолог Кошелевича о его исчезновении, условия содержания в плену и о том, как он бежал в Запорожье.

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Он рассказал, что на третий день войны пограничная служба и военкомат выехали из города.

"Военной части у нас не было. Мы остались один на один с оккупантами, которые уже зашли на территорию области. У нас не стратегический город, поэтому мы надеялись, что нас просто пройдут, никого не тронут и не убьют. Было страшно, ведь мы не были готовы к этому. Но все равно надеялись, что все будет хорошо. На пятый или шестой день войны через наш город все-таки начала проезжать техника оккупационных войск. Конечно, люди были напуганы", – говорит Кошелевич.

По его словам, сначала россияне прошли город транзитом и не остались. Когда проходила колонна, они выставляли снайперов на перекрестках улиц: "шли Грады, танки, БТРы, "Камазы". Очень много, мы насчитали около 2000 единиц".

Мэр рассказывает, что когда прошла основная колонна, и через два дня через город начали проходить отдельные небольшие колонны. Тогда кто-то из местных жителей подбросил шипы на дорогу на въезде и выезде из города, со стороны Мелитополя и со стороны Бердянска. Из-за этого вражеская техника была повреждена, у нескольких машинах пробились колеса. Тогда они установили свои блокпосты на въезде и выезде из Приморска.

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"На другой день двое наших ребят поехали в сторону блокпоста на машине, и их расстреляли. Несколько дней россияне не отдавали трупы. Мы не знали, как их забрать, но благодаря некоторым людям все же это удалось. Автомобиль россияне не отдали, потому что, как мы понимаем, это было военное преступление, и они пытаются скрыть такие факты", – говорит мэр.

Потом, по словам Кошелевича, начали исчезать люди. Впоследствии узнали, что их берут в плен и заставляют рыть окопы или делать другую черную работу. Россияне возили некоторых ребят по лесополосам и заводили в здания, которые, по их мнению, могли быть заминированы нашими военными. И наших ребят пускали вперед на случай, если там граната.

"Местные жители возмутились, каждый день мы выходили на митинги. Первый собрал около полутора тысяч человек. Мы ходили по Приморску, пели гимн, показывали нашу украинскую позицию. Было очень и очень страшно, потому что в любой момент могли приехать оккупанты, разогнать нас и даже убить. Но, несмотря на это, мы все равно собирались. И так продолжалось более трех недель", – отметил он.

Мэр Приморска рассказал про плен

Кошелевич говорит, что ФСБ сразу пыталась выйти с ним на контакт, но он не хотел сотрудничать и всячески их игнорировал. Потом в дом его родителей пришли оккупанты и выкрали его отца.

"Там мать рассказала, что они вошли во двор и спросили, где я. Она сказала, что я — на работе. Они не поверили и хотели выломать дверь в моем доме. Но мать сказала: не ломайте, есть ключи, я сама открою. Они осмотрели дом и убедились, что меня нет. Потом спросили, где мой отец. Мама говорит: дома. ФСБшники сказали, чтобы он собирался, потому что они его забирают. Если откажется — заберут мать. Конечно, отец как настоящий мужчина собрался, и поехали", – отметил он.

Кошелевич поехал искать отца на российский блокпост, где обменял себя на отца.

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"По дороге на голову мне натянули мешок, после чего я не видел, куда меня везут, и вообще, что происходило. Понимал только, что мы едем где-то по Бердянску. Меня вывели из автомобиля и завели в какое-то здание. Конвоиры держали меня за плечи и указывали, куда идти: где будут ступеньки, где поворачивать влево, вправо, вниз, вверх. Когда остановили, я понял, что нахожусь в камере. Я подумал, что это либо 77-я колония, расположенная в Бердянске, либо районное отделение полиции", – вспоминает он.

Оккупанты сначала сказали, что через два часа отведут на разговор к военному коменданту, а затем отпустят домой. У мужчина забрали телефон и документы, но оставили часы. Через два часа его никто не отпустил.

"Мне принесли еду, но я отказался, взял только чай. Было очень холодно— 5-6 градусов в камере. Отопление не работало, а я был легко одет. Только горячая вода, чай немного согревали. Прошла ночь — моя первая ночь в камере. Большего холода и страха я, чем тогда, еще не чувствовал. Я не буду говорить, что не боялся. Я боялся. Это очень унизительно — держать людей в таких условиях", – говорит мэр.

Кошелевич на следующий день продолжал ждать, когда его отведут на допрос.

"Тогда я бы лучше предпочел услышать, что они меня никогда не отпустят, чем чувствовать эту неопределенность. Ожидание — это самое плохое. Около шести часов вечера ко мне в камеру привели Олега Проданова — заместителя начальника приморской полиции. Его завели, а меня, наконец, забрали на допрос к военному коменданту", – говоритгородской голова Приморска.

Военный комендант был в штатском и представился Давидом. Разговор был недолгий. Он предложил сотрудничество. Сказал, что они уже никуда не уйдут, что они надолго, что Украина никогда не освободит эти территории, но мэр был уверен, что все это ложь.

"Я боялся, что, если откажу, меня убьют, но все же нашел в себе силы и мужество сказать "нет". На вопрос почему, я ответил, что давал присягу народу Украины. Просто сказал, что люблю свое государство, что люблю свою громаду, что люблю свою украинскую свободную землю, поэтому не хочу с вами сотрудничать и никогда не хотел, чтобы у нас была Россия. Я не пророссийский, я родом из Житомирской области, города Коростень, и настроения у нас очень и очень украинские", – сказал он.

Разговор длился около получаса. Затем оккупанты отвели Кошелевича в камеру и пообещали выпустить на следующий день.

"Напоследок посоветовали, чтобы я очень хорошо подумал, потому что у меня есть семья, есть жена, ребенок, они знают, кто где работает и живет. Сказали, что убегать нет смысла, поскольку на блокпостах раздадут на меня ориентировку, чтобы меня не выпускали", – вспоминает он.

Мэр Приморска Александр Кошелевич (слева) с командиром бердянского отряда территориальной обороны Андреем Колесовым, февраль 2022 года. Фото: Facebook

О побеге

В камере мэр встретился с местным полицейским Олегом Проданом. Его также забрали и предложили сотрудничество — возглавить их "народную милицию". Он человек украинский — тоже отказался сотрудничать.

На следующий день около одиннадцати их вывели из камеры. Оказалось, что их держали в изоляторе Бердянского отделения полиции.

"У входа меня ждали отец и жена, и мы поехали домой. Не успели приехать, как к нам снова пришли ФСБшники с военными. Они позвали меня на улицу и снова уговаривали сотрудничать, на этот раз более агрессивно. Я снова отказался, и они приказали на следующий день приехать к коменданту в Бердянск. Отказаться от поездки я не мог — понимал, что под ударом жена, дочь и родители. После того, как они отобрали отца, чтобы обменять на сына, я понимал, что у этих людей никакой морали нет вообще", – говорит Кошелевич.

На следующее утро мэр приехал в Бердянск. Оккупанты снова расспрашивали, почему он не хочу сотрудничать, и из какой я партии.

"Когда узнал, что я — из "Оппозиционной платформы — За жизнь", удивился. Сказал: "Это пророссийская партия! Медведчук — кум Путина. Почему вы не хотите сотрудничать?". Я настаивал: у меня украинская позиция, я давал присягу. Меня отпустили и повторили, что убегать нет смысла. В то время я переживал за жителей нашей общины. Меня предупредили, что, если мы будем собирать митинги, они будут расправляться с протестующими. Я не мог допустить, чтобы кого-то из приморцев забрали и пытали. Потому попросил людей пока не митинговать. Но все равно мы собирались каждый день на площади и показывали нашу украинскую позицию", – говорит он.

Через несколько дней в отеле в центре города поселилось 60 человек в черной форме с белыми лентами на рукавах. Они ходили по городу с автоматами, выставляли на крышах снайперов. Мэра Кошелевича снова начали искать, и он все-таки решил вывезти родителей с женой и ребенком в Запорожье.

"Сначала я планировал вернуться, потому что тяжело покидать громаду. Но я понимал, что там я уже ничего не смог бы для них сделать. И мы поехали. На блокпосте в городе Токмак было очень страшно, потому что я думал, что у них есть ориентировка на меня, меня высадят и заберут. Но нет, мы прошли проверку. Потом было еще много блокпостов: нас допрашивали, проверяли машину и телефоны. Я показывал чистый телефон без рабочих данных. Основной — спрятал в машине так, чтобы его не нашли", – говорит он.

К вечеру Кошелевич с семьей приехали в город Пологи.

"Начинался комендантский час, и мы остались там на ночь. Расположились в бомбоубежище в школьном подвале. Слышали, как ведутся бои, как падают снаряды. Утром мы отправились дальше через блокпосты, чуть не заехали на минное поле и наконец-то доехали до Орехова, где стояли наши. Как их увидели, даже дышать стало легче. На лицах появилась радость", – вспоминает он.

Мэр Приморска Александр Кошелевич с перевозчиками, которые эвакуируют жителей города. Фото: Facebook

Сейчас мэр Приморска в Запорожье, занимается рабочими вопросами, держит на контроле все направления по нашей громаде.

"Собираю все необходимое: лекарство, продукты, отправляем автобусы с гуманитарной помощью. К сожалению, все сложнее это делать — в области интенсивные бои. В Приморске у меня остались три зама и секретарь. Им тоже угрожает опасность, но они считают, что пока могут там находиться... Сложно осознавать, что я нахожусь здесь в Запорожье, а моя громада, люди, которые верят в меня, — в Приморске. Но другого выхода не было. Здесь я им могу хоть чуть-чуть помочь. А там — в оккупации — я уверен, что меня снова забрали бы в плен", – подытожил он.

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