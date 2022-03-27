Взят под стражу одессит, который призывал поддержать оккупантов – прокуратура

Подозреваемый распространял материалы с призывами к сдаче территорий Украины

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе был взят под стражу мужчина, которого заподозрили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщила в Facebook Одесская областная прокуратура.

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Что произошло

Следствие выяснило, что мужчина с начала этого года до 24 марта распространял в Facebook материалы с призывами к сдаче территорий Украины и переходу на сторону российских оккупантов.

"Своими публикациями агитатор – в нарушение Конституции Украины – призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины. При обыске у подозреваемого обнаружены и изъяты вещи и документы, свидетельствующие о поддержке действий страны-агрессора", – указали в прокуратуре.

Как отмечается, досудебное расследование по уголовному производству осуществляет следственное Управление СБУ в Одесской области.

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Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, который координировал диверсионные группы и террористические группировки "ЛДНР" в регионе. Во время задержания у мужчины изъяли так называемые "блокнот разведчика" и "блокнот старшего радиотелефониста", которые использует армия оккупантов.

Кроме этого, в Днепре СБУ задержала коллаборанта, который "метил" на руководящий пост потенциальной администрации оккупантов.

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