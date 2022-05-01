Взрывы под Белгородом: загорелся объект минобороны РФ

Российские власти отреагировали на ЧП, появилась информация о пострадавших

Власти РФ прокомментировали взрывы под Белгородом / Фото: Коллаж: Сегодня

В России губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил пожар на территории объекта минобороны РФ.

"На границе трёх муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошёл пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Более подробная информация будет чуть позже", – цитирует заявление губернатора Telegram-канал Baza.

Telegram-канал "Жесть Белгород" со ссылкой на губернатора сообщает об одном пострадавшем среди местных жителей.

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"Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заявил Гладков.

В Белгородской области прогремели взрывы

В Белгородской области РФ 1 мая в нескольких населенных пунктах были зафиксированы взрывы.

"После серии хлопков за Белгородом перекрыт мост через Северский Донец", – сообщает Telegram-канал "Белгородский осведомитель".

Также сообщается, что за полчаса до того, как на горизонте в Белгородской области появился столб дыма, в небе кружили вертолеты.

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Как пишет Telegram-канал "Жесть Белгород", взрывы слышны в районе населенного пункта Томаровка.

Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на российские СМИ сообщает, что, вероятно, подорваны военные склады в Томаровке.