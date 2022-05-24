ВСУ уничтожили кучу российской техники за сутки

Российские оккупанты вдоль всей линии обороны продолжают применять боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Об этом сообщает группировка объединенных сил.
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Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданские объекты из них: 53 жилые дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на одной локации сейчас продолжаются бои с оккупантом.
Украинские защитники наносят оккупантам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 8 танков;
- 22 единицы боевой бронированной техники;
- 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БпЛА типа "Орлан-10".
Россия развернула "Искандеры" вблизи границ Украины
Российские войска развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" вдоль границы Украины. "Искандеры" зафиксировали в Белгородской области. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.
Как известно, "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 километров и может достигать 700 километров.
Отметим, что Белгородская область граничит сразу с тремя украинскими областями – Сумской, Харьковской и Луганской.