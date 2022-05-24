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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ВСУ уничтожили кучу российской техники за сутки

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 00:57
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Оккупанты продолжают обстреливать Украину, но и сами терпят колоссальные потери
ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: группировка Объединенных сил, коллаж: "Сегодня"
ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: группировка Объединенных сил, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты вдоль всей линии обороны продолжают применять боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Об этом сообщает группировка объединенных сил.

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Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданские объекты из них: 53 жилые дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на одной локации сейчас продолжаются бои с оккупантом.

Украинские защитники наносят оккупантам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

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  • 8 танков;
  • 22 единицы боевой бронированной техники;
  • 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БпЛА типа "Орлан-10".

Россия развернула "Искандеры" вблизи границ Украины

Российские войска развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" вдоль границы Украины. "Искандеры" зафиксировали в Белгородской области. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

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Как известно, "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 километров и может достигать 700 километров.

Отметим, что Белгородская область граничит сразу с тремя украинскими областями – Сумской, Харьковской и Луганской.

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Артиллерия
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Средства ПВО 93
Средства ПВО
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Транспорт
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Герої не вмирають!

Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
История спортсменки
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