ВСУ уничтожили 19 оккупантов и 6 единиц техники на юге Украины

Вооруженные силы Украины на южных рубежах обороны уничтожили 19 оккупантов и 6 единиц техники. А в Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Так что остается угроза ракетных ударов, не исключена высадка десанта.
Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.
"Общие потери врага за текущие сутки на южных рубежах обороны составляют 19 рашистов и 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА "Орлан-10", – говорится в сообщении.
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Местное население Херсонской области, находящаяся под оккупацией, продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и употреблять завезенные оккупантами продукты.
Тем временем оккупанты продолжают подготовку к референдуму, печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию, блокируют украинское вещание и связь. В домах местных активистов проводятся обыски и похищение людей. Вдоль трасс вражеские войска плотно минируют поля, лесополосы и дороги.
На севере Херсона враг под прикрытием артиллерийского и танкового огня на 2 БТРах проводил разведку боем в сторону Днепропетровскеой области.
"Однако был остановлен огневым поражением наших подразделений, понес потери и отступил на предыдущий рубеж. При попытке вертолета Ка-52 совершить пуски на поражение, нашими подразделениями ПВО был открыт огонь, что заставило врага отстреляться неприцельно и убежать" , – говорится в сообщении.
В Николаевской области существенных изменений в позициях не было, сохраняется угроза как артиллерийских, так и ракетных ударов. В результате ракетного удара поражено здание поликлиники одного из населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.
Враг продолжает разведывать украинские позиции с помощью беспилотников-разведчиков, продолжающих уничтожать силы ПВО.
Потери оккупантов
С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 800 военных и 802 танка. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.
Потери российской армии:
- Личный состав (безвозвратные потери) – около 20800
- самолеты – 169
- вертолеты – 150
- танки – 802
- бронетранспортеры/бронемашины – 2063
- артиллерийские системы – 386
- системы ПВО – 67
- реактивные системы залпового огня – 132
- оперативно-тактические ракетные комплексы – 4
- автомобильная техника – 1495
- бензовозы – 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158
- катера/корабли – 8
- спецтехника – 27
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