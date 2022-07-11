ВСУ ударили по оккупантам и их технике на юге

Захватчики снова понесли потери

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: ОК "Юг", коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков. За прошедшие сутки на юге ВСУ ликвидировали 38 российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Противник в нашей операционной зоне держится за рубежи обороны, не продвигаясь по суше, не имея возможностей и мощностей создания новых ударных группировок", — говорится в сообщении.

Украинскими войсками удерживается тенденция постоянного напряжения врага из-за неожиданного применения различных форм и способов воздействия.

"Держа контроль на суше, применением авиации – парой штурмовиков – нанесен удар по скоплению противника в Херсонской области. Поражен командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно – командный пункт Росгвардии, который накануне атаковали", — отметили в командовании.

Подтвержденные потери противника составляют: 38 оккупантов и 10 единиц техники, в том числе четыре гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и пять единиц автотехники. Кроме этого, уничтожены два склада боеприпасов врага в Херсонской области.

"В штормовом Черном море уменьшено количество больших десантных кораблей до двух, а два ракетных корабля продолжают засады с 16 "Калибрами" на борту", — добавили в ОК "Юг".

Зеленский приказал ВСУ деоккупировать юг Украины

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью британской газете The Times.

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"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", — пишет издание.

Резников отметил, что Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно: "а", "б", "в"… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", — сказал Резников.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, на каком направлении ВСУ пойдут в контрнаступление. Также мы писали, как "HIMARS" на вооружении в ВСУ изменяют ход войны.