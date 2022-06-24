ВСУ скоро вернутся! Селезнев объяснил выход из Северодонецка

Военный журналист назвал, что нужно украинским военным для возобновления контроля над городом

Владислав Селезнев убежден, что ВСУ вернут Северодонецк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный журналист Владислав Селезнев назвал очень сложным ситуацию в районе Северодонецка Луганская область. Он пояснил, что россияне сосредоточили значительное количество войск в одном месте и прожимают оборону ВСУ. В то же время, Селезнев прогнозирует, что украинские войска смогут вернуть контроль над Северодонецком после получения западного оружия.

Об этом военный журналист заявил в эфире национального телемарафона на канале "Украина 24".

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По словам Селезнева, на относительно небольшом участке российско-украинского фронта россияне сосредоточили немалое количество оружия и военной техники.

"В первую очередь артиллерийского вооружения, в том числе и реактивные системы залпового огня. Россияне давят, фактически прожимая нашу оборону с помощью артиллерийского огня", – сказал журналист.

Селезнев не исключил, что в Луганской области "возможны любые варианты развития ситуации", включая потерю контроля над всей территорией области.

"В случае, если РФ создает критическое преимущество в силах и средствах, украинским силам обороны лучше проводить ту же маневренную оборону, лучше выходить на более выгодные рубежи, чтобы сохранить личный состав, вооружение и технику, чем сражаться до последнего за клочок земли", – объяснил журналист.

В то же время он считает, что получив в должном количестве оружие западного образца, те же территории, которые находятся под временной оккупацией, можно вернуть гораздо меньшими усилиями.

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"Ведь современное оружие чрезвычайно эффективно и оно в разы лучше, чем его российские аналоги. Поэтому с таким оружием можно воевать, можно уничтожать врага и освобождать те территории, на которые ныне враг посягает и говорит, что "мы сюда пришли и пришли навсегда" , – убежден Селезнев.

ВСУ отходят из Северодонецка

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, защитники Северодонецка получили приказ отступить и будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции

"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждены 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай отметил, что войска России продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. В окрестностях уже заходили вражеские ДРГ, атаки пройти вглубь города были отбиты.

По данным журналиста Юрия Бутусова, украинские войска выходили из Северодонецка сегодня ночью.

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К тому же, в Сети появилось видео последних боев в Северодонецке.

Сайт "Сегодня" также писал, что по состоянию на 24 июня, украинские войска все еще находятся в Северодонецке, поскольку на выход из города понадобится время. ВСУ не смогут отступить за один день. В то же время, российские оккупанты усилили наступление по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.