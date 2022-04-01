ВСУ сбили российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник" (видео)

На видео видно, как техника России разваливается из-за ракеты от украинской армии

Момент удара был снят на видео / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные сбили российский вертолетМи-28 на восточном фронте. На видео видно, как техника РФ разваливается в воздухе из-за ракеты от ВСУ.

Об этом сообщает офицер генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан.

Реклама

У Ми-28 после попадания ракеты отвалилась хвостовая балка.

ВСУ сбили новый российский вертолет

Каждый день Вооруженные силы Украины помогают оккупантам существенно сократить их авиапарк. Штаб Сухопутных войск ВСУ сообщил о том, что днем удалось сбить очередной вертолет противника.

Реклама

Подробностей не приводят. Однако по опубликованным фотографиям можно констатировать, что выжить экипажу было практически невозможно.

Ранее мы писали: