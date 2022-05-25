ВСУ показали, как бьют по оккупантам из гаубиц Caesar (фото)

Украинские военные быстро овладели новой техникой

ВСУ уничтожают оккупантов с помощью новой техники/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные Силы Украины уже активно используют самоходные гаубицы Caesar для уничтожения техники и командных пунктов российских оккупантов. Артиллеристы ВСУ быстро овладели новыми самоходными артиллерийскими установками.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный напомнил, что Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

САУ установлены на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Она может производить 5 выстрелов в минуту, а также использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

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Нацгвардеец "приземлил" российский штурмовик Су-25

Срочник Национальной гвардии Украины сбил в Запорожской области штурмовик русской армии Су-25. Это уже второй самолет, который уничтожил военный.

23 мая боец выполнял боевые задания в Запорожской области. Точным выстрелом он сбил штурмовик оккупантов Су-25 "Грач". В Нацгвардии отметили, что это второй самолет, который он уничтожил.

"Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многим нашим соотечественникам", — добавили в Нацгвардии.

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