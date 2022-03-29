ВСУ откопали заброшенные российские танки и поставили их в строй (фото)

Украинские военные откопали брошенные российскими оккупантами танки. "Профессиональные" российские танкисты умудрились "посадить" их в почву чуть ли не по башню.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.
Сначала местные жители хотели сжечь вражескую технику, чтобы россияне не смогли забрать ее обратно. Но профессиональные военные не дали.
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"Подсохнет – будут наши. А полезут забирать – сожжем вместе с танками", – сказали украинские защитники.
Подсохли, откопали, поставили в строй. Теперь будут бить бывших российских хозяев.
"Освобождение" российских танков. Фото: Генштаб ВСУ
В украинских военных сейчас больше танков, чем в начале войны
Украинская армия сейчас может иметь больше танков, чем месяц назад — и все это без создания абсолютно нового танка или вытягивания какой-то старой машины из хранилища. ВСУ продолжают захватывать их в РФ.
Между тем россияне захватили по меньшей мере 37 украинских танков — сумма, недостаточная для компенсации примерно 274 танков, которые, как полагают, были утрачены по всем причинам.
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