ВСУ освободили от оккупантов село в Херсонской области: первое видео

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Ивановка Херсонской области. Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 отдельной пехотной бригады удалось взять под контроль очередной населенный пункт.
Об этом сообщила бригада у себя на странице Facebook.
Освобождение села
Как отмечается, от российских оккупантов в Ивановке остались лишь "страшные воспоминания и "мертвая" военная техника".
"Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся. Наши казаки полны решимости, а их сабли готовы к бою. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, когда ВСУ освободят Херсон. Также партизаны Херсона предупредили коллаборантов об "опасности украинских ночей".