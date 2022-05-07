ВСУ могут сделать Харьков недостижимым для артиллерии РФ в ближайшие дни – Институт изучения армии

Армия РФ не продвинулись на изюмском направлении, но добились небольших успехов на окраинах Северодонецка

Харьков может оказаться вне зоны досягаемости ствольной артиллерии / Коллаж "Сегодня"

Украинское контрнаступление к северу и востоку от Харькова обеспечило дальнейшие успехи за последние 24 часа и может успешно вытеснить российские войска из-под артиллерийского огня Харькова в ближайшие дни.

Об этом сообщали американский "Институт изучения войны".

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Украинское контрнаступление по широкой дуге к северу и востоку от Харькова расширилось. Институт выдвигает гипотезу, что в ближайшие дни ВСУ отодвинут российские войска дальше от города, и Харьков окажется вне зоны досягаемости ствольной артиллерии.

"Армия РФ не продвинулись на изюмском направлении, но добились небольших успехов на окраинах Северодонецка. К юго-востоку от города, вероятно, захвачен поселок Вороново. Также враг существенно расширили зону контроля к северо-востоку от Ямполя", – говорится в сообщении.

Институт не может подтвердить удар украинской противокорабельной ракеты по российскому фрегату "Адмирал Макарову". Ранее это не подтвердили в Пентагоне.

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Условия успешного контрнаступления ВСУ на Донбассе

Нужно, чтобы враг как можно больше истощился и в этот момент сразу начинать масштабное контрнаступление на временно оккупированных территориях. Нынешнее контрнаступление, о котором сообщили ВСУ, пока имеет локальный характер, однако может быть началом масштабной операции.

Также следует сконцентрировать достаточное количество сил и средств, не дать врагу окопаться и закрепиться на тех позициях, которые они уже заняли.

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