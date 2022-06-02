ВСУ могут накинуть удавку на армию РФ в Херсонской области – ISW

Российские оккупанты изо всех сил пытаются обезопасить жизненно важную наземную линию связи

ВСУ могут помешать планам оккупантов в Херсонской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание российских войск в этом районе. Оккупанты изо всех сил пытаются обезопасить жизненно важную наземную линию связи, которой угрожали ВСУ.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Украинские силы провели серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу реки Ингулец, которые находятся в непосредственной близости от ключевой магистрали.

В ответ русские разрушили мосты, которые украинцы использовали во время одной из этих контратак, и другие мосты через реку, чтобы удержать оборону от ожидаемых продолжающихся украинских контрнаступлений.

"Украинские силы, вероятно, все еще находятся достаточно близко возле шоссе, чтобы помешать его использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность русских противостоять украинским контрнаступлениям с севера", – отметили эксперты.

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ВСУ добились важного успеха в Херсонской области – советник главы МВД

30 мая украинские войска штурмовали село Давыдов Херсонской области. Там могут создать плацдарм и захватить трассу на Новую Каховку. Кроме того, ВСУ нанесли удары по технике РФ рядом с Чернобаевкой. Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.

"Наши войска штурмовали Давыдов Херсонской области. Это очень важный успех. Фактически там может быть создан плацдарм и захвачена трасса на Новую Каховку. Это может быть рассекающим ударом по российской группировке и угрожать отрезанию Херсона от тылов русской армии", – рассказал он.

Также Андрусив отметил, что 30 мая были нанесены удары по выгрузке танков Т-62 и по составам вооружения рядом с Чернобаевкой.

"Обострение и контратака в Херсонской области могут иметь очень далекие последствия для всей южной группировки рашистов. Надеемся на развитие этого успеха в ближайшие дни", – добавил советник главы МВД.

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