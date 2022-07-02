ВСУ мастерски уничтожили склад боеприпасов российский войск (видео)

На востоке Украины наши военные взорвали склад с боеприпасами армии РФ. Об этом сообщает в Telegram-канале командование Сухопутных войск ВСУ, которое опубликовало видео.
"Взорвался один из складов боеприпасов российских оккупантов на востоке Украины", – говорится в подписи к кадрам.
Клубы дыма на видео уходят в воздух, так мастерски наши военные выполнили свою задачу.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 35870 (+120) человек ликвидировано,
- танков – 1582 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 3737 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 800 (+4) ед,
- РСЗО – 246 (+0) ед,
- средства ПВО – 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 186 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8),
- крылатые ракеты – 144 (+1),
- корабли / катера -15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) ед,
- специальная техника – 61 (+0).
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июля: новые взрывы на Николаевщине и Харьковщине, враг атакует Славянск, впрочем терпит потери и отходит. В Беларуси проводят скрытую мобилизацию в некоторых регионах.