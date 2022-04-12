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ВСУ ликвидировали подполковника сухопутных войск России из Чечни (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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12 апреля, 07:34
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Военнослужащий входил в состав путинской армии мотострелковой дивизии
Армия России снова несет потери / Коллаж "Сегодня"
Армия России снова несет потери / Коллаж "Сегодня"

ВСУ ликвидировали подполковникасухопутных войск России Дибира Дибирова Магомадиновича. Военнослужащий входил в состав путинской армии мотострелковой дивизии.

Об этом сообщает telegram-канал Украина 24.

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Дибиров входил в состав путинской армии из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населённом пункте Борза на территории Чечни.

Ликвидированный подполковник российской армии. Фото: "Украина 24".
Ликвидированный подполковник российской армии. Фото: "Украина 24".

ВСУ ликвидировали кадыровцев, которые убивали мирных людей в Сирии

ВСУуничтожили во время штурма населенных пунктов в Донецкой области часть батальонной тактической группы. Командира БТГр вместе со своим начальником штаба ликвидировали при обстреле в своей же БМП-3.

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"Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины", – говорится в сообщении.

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Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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