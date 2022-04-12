ВСУ ликвидировали подполковника сухопутных войск России из Чечни (фото)

Военнослужащий входил в состав путинской армии мотострелковой дивизии

Армия России снова несет потери / Коллаж "Сегодня"

ВСУ ликвидировали подполковникасухопутных войск России Дибира Дибирова Магомадиновича. Военнослужащий входил в состав путинской армии мотострелковой дивизии.

Об этом сообщает telegram-канал Украина 24.

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Дибиров входил в состав путинской армии из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населённом пункте Борза на территории Чечни.

Ликвидированный подполковник российской армии. Фото: "Украина 24".

ВСУ ликвидировали кадыровцев, которые убивали мирных людей в Сирии

ВСУуничтожили во время штурма населенных пунктов в Донецкой области часть батальонной тактической группы. Командира БТГр вместе со своим начальником штаба ликвидировали при обстреле в своей же БМП-3.

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"Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины", – говорится в сообщении.

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