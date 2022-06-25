Враг выпустил по окрестностям Житомира 24 ракеты – подробности от мэра

Обстрел велся со стороны Беларуси

Сухомлин рассказал подробности утреннего обстрела Житомирской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине из Беларуси и акватории Черного моря. "Прилеты" зафиксированы в Житомирской области, основной целью оккупантов были воинские части. Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны воинские части около Житомира. С самолетов были запущены 24 ракеты. Все они были выпущены с территории Беларуси. Я не могу комментировать, есть ли жертвы – это дело наших военных, военной администрации", – рассказал подробности он.

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По его словам, в Житомире все спокойно. Также Сухомлин отметил, что сегодняшний обстрел еще раз подтвердил то, что Беларусь тоже принимает участи в войне, которую развязала Россия на нашей территории.

"И мы видим то, что Лукашенко петляет перед Путиным, перед свей армией петляет, перед Западом. Мы и так знали, кто он, а сегодня мы увидели, что Беларусь также принимает участие в войне, как и РФ", – резюмировал Сухомлин.

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что сейчас есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 июня.

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Ракетный обстрел 25 июня

Сегодня утром оккупанты выпустили по территории Украины около 40 ракет. Обстрелу подверглись Киевская, Черниговская, Житомирская области и Николаев.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что все 6 носителей крылатых ракет России выстроились в Черном море и, скорее всего, готовятся к массированному запуску ракет по территории Украины. Он отметил, что есть огромная вероятность того, что будет нанесен ракетный удар по Киеву. По его словам, наиболее опасный период будет 25-26 июня, связан он с успешными действиями ВСУ в Черном море.