Враг был за километр! Нацгвардеец уничтожил снайпера РФ под Николаевом

В Николаевской области нацгвардиец уничтожил вражеского снайпера с расстояния более 1 км.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
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На территории одного из николаевских предприятий, недалеко от передовых позиций украинских защитников, вражеский снайпер устроил себе позицию. Он уже не первые сутки не давал покоя нашим бойцам.
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Серия авиаударов по Украине 11 марта
Днепр
Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра были нанесены ракетные удары.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске в 7:12 утра 11 марта было слышны взрывы.
Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе раздались взрывы в районе аэропорта.
Луцк
Взрывы прогремели в стороне аэродрома. В 5:45 по городу запустили три ракеты. На месте обнаружили двоих погибших военнослужащих, раненых – шесть. Впоследствии стало известно, что погибли четыре человека.
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