Впервые за 30 лет Франция разместила в море свои атомные подлодки – СМИ

Опасаясь того, что Россия в войне с Украиной может нанести ядерный удар по Киеву, Франция спустя много десятилетий спустила в море свои подводные лодки, оснащенные атомными бомбами. Об этом пишет издание The Times.
По информации издания, две из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, которое обычно находится в постоянном патрулировании под Атлантикой.
Последний раз сразу три судна сразу были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе.
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Эти атомные подводные лодки могут отправиться в любую точку мира и месяцами оставаться скрытыми под водой. Французская подводная лодка способна нести 16 ракет с ядерными боеголовками. Эта атомная бомба составляет 150 килотонн. Его огневая мощь составляет от 6000 до 8000 км.
Месяц войны в Украине
- Общие потери российских оккупантов за месяц войны против Украины составили 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов.
- С начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садиков и 12 школ.
- Кроме того, Россия не забирает убитых солдат, они разлагаются и выделяют трупный яд, из-за этого возникла угроза для экологии Украины.
- С начала войны в Украине во время обстрелов погибли 112 детей, еще более 140 – ранены. Также из-за регулярных бомбардировок оккупантами повреждены 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.