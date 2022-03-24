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Впервые за 30 лет Франция разместила в море свои атомные подлодки – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 марта, 12:59
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Франция повысила уровень боевой готовности, атомные подводные лодки могут отправиться в любую точку мира и месяцами оставаться скрытыми под водой
Франция опасается нападения РФ
Франция опасается нападения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Опасаясь того, что Россия в войне с Украиной может нанести ядерный удар по Киеву, Франция спустя много десятилетий спустила в море свои подводные лодки, оснащенные атомными бомбами. Об этом пишет издание The Times.

По информации издания, две из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, которое обычно находится в постоянном патрулировании под Атлантикой.

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Последний раз сразу три судна сразу были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе.

Эти атомные подводные лодки могут отправиться в любую точку мира и месяцами оставаться скрытыми под водой. Французская подводная лодка способна нести 16 ракет с ядерными боеголовками. Эта атомная бомба составляет 150 килотонн. Его огневая мощь составляет от 6000 до 8000 км.

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