Войска РФ слабеют с каждым днем – новые данные разведки

Враг деморализован и терпит потери

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Военная разведка Министерства обороны Великобритании сообщает, что на этой неделе российско-оккупационные войска добились минимального прогресса. Им не удалось взять в кольцо Киев и Николаев.

Об этом сообщили в Минобороны Британии в Twitter.

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"Украинские силы вокруг Киева и Николаева продолжают сдерживать попытки России окружить эти города. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются окруженными и подвергаются интенсивным российским обстрелам", – говорится в сообщении.

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