Война в Украине переходит в новую фазу. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Боевые действия в Украине переходят в изнурительную новую фазу. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают санкции на российскую нефть, возможные поставки в Украину противокорабельных ракет Harpoon и проигрыш России в войне с Украиной.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Россия уже проиграла войну

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что очевидно Россия уже проиграла войну. Однако еще остается открытым вопрос, может ли ее выиграть Украина. Издание моделирует 5 вероятных сценариев следующей фазы войны. Первый – это коллапс русской армии под давлением ВСУ и разгром России на поле боя. Второй сценарий – это когда Украина больше не сможет сопротивляться. Такой сценарий опрошенные газетой эксперты считают маловероятным из-за существенной западной экономической и военной поддержки. Третий сценарий – это замирание фронта, четвертый – Украина постепенно получает преимущество и вытесняет россиян, пятый – резкая эскалация с использованием ядерного или химического оружия.

Война в Украине переходит в изнурительную новую фазу

The Washington Post пишет, что Америка и ее союзники начали планировать более длительную войну в Украине, масштабы которой сузились после первого российского вторжение три месяца назад. Однако продолжительность войны кажется все большей, поскольку боевые действия переходят в изнурительную новую фазу.

Страны G7 обсуждают санкции на российскую нефть

Информагентство Bloomberg сообщает, что страны G7 обсуждают возможность использования вторичных санкций для установления ограничения на российскую нефть. Речь может идти о формировании картеля покупателей русской нефти для установления ее цены, что может помочь минимизировать доходы Москвы. Нефтяного эмбарго на российскую нефть требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго при помощи проекта #StopBloodyEnergy.

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США могут передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon

Агентство новостей Reuters информирует, что США работают над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты и помочь преодолеть российскую морскую блокаду. Три должностных лица США и два источника в Конгрессе США заявили, что два типа мощных противокорабельных ракет Harpoon производства Boeing, и Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies, активно рассматривались либо для прямой поставки в Украину, либо путем передачи от европейского союзника, у которого есть эти ракеты.

Для Путина поражение в Украине равнозначно смерти

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что для Путина поражение в Украине может быть равноценным физической смерти. Сам российский диктатор вроде бы считает, что поражение в Украине будет стоить ему жизни.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские войска сосредоточили свои усилия на селах и перекрестках восточной Украины и не могут захватить большие города, что является очевидным признаком понижения амбиций Путина.

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Также мы информировали, что Путин уволил своих высокопоставленных командиров, которые "плохо действовали" в начале вторжения России в Украину.