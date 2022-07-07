Военный эксперт спрогнозировал сроки коллапса армии РФ в Украине

Оккупанты замедлили наступательные действия

Александр Коваленко оценил состояние российских войск на территории Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, скриншот

Уничтожение нашими военными складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, командных пунктов и пунктов управления оккупантов замедлило действия врага на фронте. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко ведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

"Их наступательные действия тормозятся. Но нужно отметить, что еще идет речь не только об уничтожении складов с боеприпасами и топливно-смазочными материалами. Речь идет и об уничтожении командных пунктов и пунктов управления. Это началось примерно 2-3 недели назад, и эффект, который мы наблюдаем, — это лишь начальный эффект, но он явный. Мы можем фиксировать, как нарушена их система управления, как затормозились их наступательные действия по нескольким направлениям", — рассказал он.

Коваленко отметил, что на данный момент на Донбассе значительно преобладают военные силы РФ. Российское командование делает акцент не столько на стратегических моментах своей армии, сколько на количественном преимуществе.

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"Мы понимаем, что это нельзя будет изменить в ближайшее время, так как на Донбасском плацдарме сконцентрировано действительно много российских подразденений — более 60% всех подразделений, принимающих участие в войне в Украине. Но что касается их наступательных возможностей, они уже начинают уменьшаться. Это заметно, и я уверен, что в конце июля – начале августа их система управления и система обеспечения коллапсирует", — сказал эксперт.

ВСУ наносят удары по армии РФ

Благодаря военной помощи США для Украины ВСУ уничтожили уже несколько командных пунктов и несколько больших складов с боеприпасами в тылу противника. Все это произошло за последние несколько дней.

Также украинские военные на юге нанесли авиаудары, уничтожили два состава боеприпасов и огневую точку, сообщило ОК "Юг".

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26 июня стало известно, что под удар попал объект ВС РФ в оккупированном городе Снежном.

28 июня в Луганской области прогремели взрывы в месте расположения личного состава российских оккупационных войск в оккупированном Перевальске.