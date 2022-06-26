Военный эксперт спрогнозировал, может ли у России закончиться оружие

Военный эксперт Владимир Мартыненко считает, что у России может закончиться оружие. Произойти это может достаточно скоро. А производить новое у Москвы нет ресурсов из-за санкций.
Такое заявление Мартыненко сделал в подкасте "Украина24".
Он отметил, что украинская армия получает новейшее вооружение уже достаточно долго.
Ракетный удар по Киеву
"Мы его будем получать и дальше. По отзывам с фронта, это оружие очень сильно помогает нам уничтожать врага. Это высокоточное оружие, которое бьет конкретно в цель", – объяснил Мартыненко.
Военный эксперт допустил, что оружие у оккупантов может закончиться и достаточно скоро.
"Я имею большую надежду, что этот металлолом закончится уже достаточно скоро. Тем не менее, если мы посмотрим на ту плотность ракет и снарядов, которые выбрасывают в сторону наших защитников российские оккупанты, она конечно огромная. Их очень много. Много настолько, что мы с трудом управляемся от них отбиваться", – признает Мартыненко.
В то же время, он объясняет, что это не высокоточное оружие, оно кпросто стреляет в определенную сторону.
"Да оно несет смерть. У меня есть большие ожидания того, что оно уже очень скоро начнет заканчиваться. Потому, что производство этого вооружения имеет огромные проблемы из-за санкций", – добавил Мартыненко.
Он также отметил, что оружие, которое поставляется нам западными партнерами, помогает уничтожать склады с российским вооружением и таким способом уменьшать количество обстрелов наших военнослужащих.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины и показал видео их работы.
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