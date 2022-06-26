Военный эксперт спрогнозировал, может ли у России закончиться оружие

Производство нового вооружения для российской армии невозможно из-за санкций

Владимир Мартыненко допускает, что у России закончится оружие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Владимир Мартыненко считает, что у России может закончиться оружие. Произойти это может достаточно скоро. А производить новое у Москвы нет ресурсов из-за санкций.

Такое заявление Мартыненко сделал в подкасте "Украина24".

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Он отметил, что украинская армия получает новейшее вооружение уже достаточно долго.

"Мы его будем получать и дальше. По отзывам с фронта, это оружие очень сильно помогает нам уничтожать врага. Это высокоточное оружие, которое бьет конкретно в цель", – объяснил Мартыненко.

Военный эксперт допустил, что оружие у оккупантов может закончиться и достаточно скоро.

"Я имею большую надежду, что этот металлолом закончится уже достаточно скоро. Тем не менее, если мы посмотрим на ту плотность ракет и снарядов, которые выбрасывают в сторону наших защитников российские оккупанты, она конечно огромная. Их очень много. Много настолько, что мы с трудом управляемся от них отбиваться", – признает Мартыненко.

В то же время, он объясняет, что это не высокоточное оружие, оно кпросто стреляет в определенную сторону.

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"Да оно несет смерть. У меня есть большие ожидания того, что оно уже очень скоро начнет заканчиваться. Потому, что производство этого вооружения имеет огромные проблемы из-за санкций", – добавил Мартыненко.

Он также отметил, что оружие, которое поставляется нам западными партнерами, помогает уничтожать склады с российским вооружением и таким способом уменьшать количество обстрелов наших военнослужащих.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины и показал видео их работы.

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