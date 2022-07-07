Военный эксперт рассказал, когда наступит новый перелом в войне с РФ

Эксперт считает, что после получения высокоточного оружия от партнеров поменяется ход войны

В августе ситуация на фронте может поменяться / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый переломный момент в войне с РФ начался тогда, когда противник отступил от центральных областей Украины, второй ожидается ближе к осени. Об этом военный эксперт Владимир Мартыненко рассказал в эфире канала "Украина 24" в рамках проекта FreeДОМ.

"Переломный момент начался тогда, когда оккупанты начали отступать от Киевской, Черниговской, Сумской областей. Сейчас есть второй переломный момент – это поставка высокоточного вооружения, которое способно уничтожать противника на дальних дистанциях. Это вооружение планируется поставить нам в августе", – рассказал эксперт.

Также он отметил, что информация о поставках вооружения Украине попадает в открытие источники тогда, когда оно уже активно используется на фронте, и что к августу ВСУ в полную смогут наносить разрушительные удары по врагу.

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"У противника вариантов нет, им нужно или собираться и уходить с нашей земли или они тут будут просто уничтожены", – отметил он.

Говоря о том, достаточно ли личного состава и оружия, чтобы враг не наступал на Славянск, Краматорск и Бахмут он отметил, что на этих участках рубежи выстраивались достаточно долгое время и там хватает наших сил и защитников, также туда ВСУ перемещают вооружение

"Оружия не может быть достаточно, оружия никогда не бывает достаточно, оно нужно еще и еще. То оружие, которое там есть, способно наносить огромный ущерб противнику. Насколько эффективно это будет происходить и сколько этого вооружения там – это закрытая информация, говорить об этом мы будем по результатам уничтожения противника. Это произойдет достаточно скоро так как оккупанты, пытаются продвигаться в сторону Бахмута, Славянска, Краматорска, Сумского направления, у них слабо что получается", – сказал Мартыненко.

Поставки оружия Украине

США передадут Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, четыре дополнительных противоартиллерийских радара и до 150 000 155-мм артиллерийских боеприпасов.

благодаря военной помощи от наших западных партнеров на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

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