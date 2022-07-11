Военный аналитик спрогнозировал, когда заработает ленд-лиз для Украины (видео)

Петр Черник рассказал, когда может прибыть техника для нашей страны

Петр Черник дал интервью Олегу Панюте. Фото - скриншот.

Соединенные Штаты Америки приняли решение в поддержку Украины и сделали это твердо: ленд-лиз подписан и обязательно заработает в полную силу где-то в конце августа – начале сентября.

Об этом военный аналитик Петр Черник рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Украина 24".

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По словам аналитика, даже авиация рано или поздно поступит в Украину.

"Только не имею оптимизма, что это будет быстро, потому что, например, на то, чтобы качественно научиться пользоваться F16, нужно как минимум полгода – и не только для пилота, но и для инженеров", – сказал он.

Такой срок потому, что есть вопросы обслуживания самих самолетов, а также базы, где они должны стоять, пояснил Петр Черник:

"Она должна быть прикрыта качественным ПВО. Более того, это еще и радиоэлектронная борьба, потому что нельзя такие дорогие и качественные самолеты выпускать на противника, не осуществив прежде радиоэлектронное подавление его систем ПВО".

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Ранее Петр Черник рассказал телеведущему Олегу Панюте, как удары украинских военных из американских ракетных артиллерийских систем HIMARS меняют ход войны.