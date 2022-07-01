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Военные РФ начали дезертировать из Херсонской области: куда бегут

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 июля, 13:09
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Оккупанты бегут из-за больших потерь, нанесенных ударами украинской артиллерии
В Херсонской области среди россиян участились случаи дезертирства
В Херсонской области среди россиян участились случаи дезертирства / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области все чаще фиксируются случаи дезертирства среди оккупантов. Российские военные пытаются бежать из зоны боевых действий в аннексированный Крым через Арабатскую стрелку.

Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины, в оккупированной Калиновке Херсонской области была замечена группа дезертиров 18-20 лет.

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"Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят пищу и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем скрываются", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, в Херсонской области "фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных".

"Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться в Крым через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо "отработанным", – рассказали в разведке.

На Донбассе оккупантам не дали бежать обратно в Россию

В Луганской области подразделение оккупантов предприняло попытку дезертировать в Россию, но их насильно вернули в зону боевых действий.

Как сообщило ГУР Минобороны, командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии РФ скрывало массовые дезертирства и угрожало солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияны" (Белгородская область) и насильно возвращено в зону активных боевых действий.

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Напомним, в армии РФ в контракты включают пункт о согласии на участие в боевых действиях, независимо от места их проведения. Это делается, чтобы не допустить массовых увольнений и отказов от участия в войне в Украине.

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